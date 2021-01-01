Александр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось. В рамках доріг біля міста ворожих сил та техніки немає. Сьогодні о 13.00 (в Храмі св.прав. Петра Калнишевського, вул.Кармелюка, 4) ми проводжаємо в останній путь нашого героя-земляка Віталія Оніщенка.Хочу також прокоментувати свою думку щодо дозволу на торгівлю слабоалкогольними напоями. Моя позиція повністю збігається з позицією Президента. Ті міста, що не знаходяться в облозі ворога і є тилом повинні працювати на повну, щоб економіка держави могла стало функціонувати у такий важкий період. В багатьох міста країни подібні обмеження взагалі не вводились. Потрібно зрозуміти, що сухим законом вживання алкоголю не перемогти, а завдати шкоду для економіки цілком можливо.Але я закликаю військову адміністрацію пильно контролювати обіг алкоголю та слідкувати за тим, щоб закони України у місті неухильно виконувались. Слід дотримуватись механізму: закон - контроль - покарання. Лише так можна досягти порядку.Нікополь зараз є одним з тих міст, що живе в мирі. Нам потрібно працювати, забезпечувати людей робочими місцями та отримувати податки з бізнесу. На зараз саме це є нашим фронтом.Війна нас багато чому навчить. Ми платимо велику ціну за те, щоб відстояти право бути вільною, демократичною, правовою державою. Слава Україні!