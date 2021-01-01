Александр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

За цей день у місті не виникало надзвичайних ситуацій. Вся інфраструктура та служби Нікополя працюють у штатному режимі. Біля міста (в рамках доріг) техніки та ворожої сили немає. Військові, тероборона та правоохоронці міцно боронять нашу безпеку.Сьогодні викликало багато питань щодо диму зі сторони в'їзду до міста. Це горіли зарості очерету, пожежники оперативно локалізували осередок займання. Також звертались до мене особисто й з приводу аварії на очисних спорудах у Запорізькій області.У звʼязку з цим фахівці КП “Нікопольводоканал” посилили контроль стану Каховського водосховища в зоні водозабору очисних споруд насосної станції питної води. За результатами лабораторних аналізів на даний час не виявлено погіршення стану води у водосховищі. Тобто аварія у сусідній області не впливає на якість води, що постачається у нашому місті.Гарного усім вечора та спокійної ночі! Все буде Україна!