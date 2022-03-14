Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про новий вид інформаційної загрози. Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя

Користувачі-боти або "живі" акаунти відправляють в чатах повідомлення, щоб дізнатись про ступінь ураження від бомбардування і точну локацію для корегування вогню.Вони пишуть в чатах щойно обстріляних міст. Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями (зверніть увагу на фото!).В жодному разі не повідомляйте нікому точне місце потрапляння снаряду і не викладайте відео в момент удару. Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і власників багатотисячних телеграм-каналів!