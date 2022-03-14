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Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про новий вид інформаційної загрози. Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя

Користувачі-боти або "живі" акаунти відправляють в чатах  повідомлення, щоб дізнатись про ступінь ураження від бомбардування і точну локацію для корегування вогню.

Вони пишуть в чатах щойно обстріляних міст. Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями (зверніть увагу на фото!).

В жодному разі не повідомляйте нікому точне місце потрапляння снаряду і не викладайте відео в момент удару. Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і власників багатотисячних телеграм-каналів!

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