Де у нашому місті облаштовано додаткові укриття

‼️ Прохання поширювати це повідомлення!
В місті облаштовано додаткові укриття, наразі їх вже налічується 214 (Станом на 15 березня).
Сьогодні +2 нових укриття:
- вул. Патріотів України, 125а (колективний підвал), вільний доступ;
- вул. Отаманська, 2 (управління соціального захисту населення НМР, вхід з боку автостоянки) 0502153573.
Публікуємо адреси усіх укриттів та контактні номери відповідальних осіб: https://docs.google.com/document/d/1acHds2gLEmHslaJdJJFqmxW-Io18BGYWgpZhHXxLszA/edit?usp=sharing
Нагадуємо також про телефони гарячої лінії щодо укриттів (дзвінки безкоштовні(sad)
0800 504 105
056 669 60 61
056 669 60 64