Александр Саюк: Доброго ранку, Нікополь! Все буде Україна!

За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, вся інфраструктура та служби міста працюють у штатному режимі. Біля Нікополя (в рамках доріг) ворожих сил немає, тому зараз місту нічого не загрожує.
Вчора провели дві наради з керівниками магазинів, торгових мереж, аптек. Обговорили два питання, щодо контролю за цінами та наявності усієї необхідної продукції в мережах (як ліків, так і продуктів харчування).
Хочу звернутись до підприємців міста. Ми не знаємо чи закінчиться війна завтра, тому потрібно пристосовуватись до існуючих умов. Ви повинні працювати, а жителі міста отримувати заробітну плату, щоб забезпечувати свої сімʼї.
Звертаюсь також до керівників підприємств трубного майданчика. Перегляньте своє рішення та поновлюйте виробництво. Зараз вкрай важливо, щоб жителі міста були забезпечені роботою, а міський бюджет поповнювався податками.
Окрему подяку висловлюю керівництву заводу феросплавів, який з початку війни не зупиняв виробництво ні на один день!
Все буде Україна!