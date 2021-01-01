Александр Саюк: Доброго ранку, Нікополь! Все буде Україна!

За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, вся інфраструктура та служби міста працюють у штатному режимі. Біля Нікополя (в рамках доріг) ворожих сил немає, тому зараз місту нічого не загрожує.Вчора провели дві наради з керівниками магазинів, торгових мереж, аптек. Обговорили два питання, щодо контролю за цінами та наявності усієї необхідної продукції в мережах (як ліків, так і продуктів харчування).Хочу звернутись до підприємців міста. Ми не знаємо чи закінчиться війна завтра, тому потрібно пристосовуватись до існуючих умов. Ви повинні працювати, а жителі міста отримувати заробітну плату, щоб забезпечувати свої сімʼї.Звертаюсь також до керівників підприємств трубного майданчика. Перегляньте своє рішення та поновлюйте виробництво. Зараз вкрай важливо, щоб жителі міста були забезпечені роботою, а міський бюджет поповнювався податками.Окрему подяку висловлюю керівництву заводу феросплавів, який з початку війни не зупиняв виробництво ні на один день!Все буде Україна!