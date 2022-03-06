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Александр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

Цього дня у місті надзвичайних ситуацій не траплялось, вся інфраструктура та служби працюють у штатному режимі. Біля Нікополя (в рамках доріг) ворожих сил немає. Тому зараз місту нічого не загрожує, але якщо будуть зміни я обовʼязково про це повідомлю.

Не забуваймо, що війна ведеться й на інформаційному фронті. Сьогодні багато питань отримали щодо нового каналу в телеграмі (з сепаратиським підтекстом) де поруч з назвою Нікополь розміщено прапор росії. Закликаю не підписуватись на цю спільноту і скаржитись на неї адміністраторам телеграму. Інструкцію як це зробити ми розмістили сьогодні в каналі “Нікополь. Оперативна інформація”.

До сумних новин. Сьогодні ми поховали нашого героя. Колись ми навчалися з ним в одній школі. Це прикро, коли за свободу нашої землі ми платимо життями кращих. Ми будемо памʼятати Сергія та всіх інших героїв, що загинули у боротьбі за незалежність нашої держави!
Все буде Україна!

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