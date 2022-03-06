Александр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, місто та всі його служби працюють у штатному режимі. Сьогодні о 13.00 (в Храмі св. прав. Петра Калнишевського - вул. Кармелюка, буд. 4) ми будемо прощатися з нашим героєм Сергієм Фандралюком. Закликаю усіх прийти, щоб віддати шану памʼяті нашому земляку.Хочу приділити увагу й волонтерській діяльності у Нікополі. Зараз ми працюємо над тим, щоб зробити волонтерський рух міста централізованішим. Публікую рахунки перевірених волонтерських організацій, щоб всі бажаючі могли підтримати їх фінансово:Благодійний фонд “Дітям Нікополя”код ЄДРПОУ 37338281IBAN: UA113052990000026004060733219 - для гривеньIBAN Code: UA173052990000026009050226968 - для євроIBAN Code: UA553052990000026008050331951 - для доларівВ коментарях до платежу вказуйте: “для ЗСУ на гуманітарні потреби”ГО "Всеукраїнське товариство Ветеранів АТО"Карта “Приват банку”: 4149 6293 8123 2131код ЄДРПОУ, 2668906428IBAN Code: UA143052990000026203696273115 - для гривеньIBAN Code: UA123052990000026200689786281 - для євроIBAN Code: UA383052990262006400929505081 - для доларівЗвертаюсь й до усіх наших захисників територіальної оборони. Якщо ви маєте якісь потреби - звертайтесь до своїх командирів. Вони своєю чергою будуть звертатись до нас.Щодо ситуації з безпекою. Дійсно, є інформація про місцеперебування ворожих сил біля Нововоронцовки. Але наші військові вже не раз показували наскільки міцно тримають оборону регіону. Тому віримо в краще.Все буде Україна!