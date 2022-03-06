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Александр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, місто та всі його служби працюють у штатному режимі. Наш спокій боронять правоохоронні органи, тероборона та військові. 
Гарні новини зараз надходять з різних куточків України. Наші військові не тільки захищаються, а й проводять успішні контрнаступи, витісняючи сили ворога з нашої землі.

Хочу відповісти також тим, хто питає чому мене не бачили на блок постах чи за розвезенням допомоги для бійців. Відповідаю - я не хочу робити піар-шоу на тій ситуації, що стала нашою реальністю. Кожен повинен займатися своїми справами. Моєю основною задачею зараз є забезпечення життєдіяльності Нікополя.

Але зі сторони влади разом з нікопольцями ми виконуємо все належне - годуємо наших військових та територіальну оборону, приймаємо переселенців з інших куточків країни, координуємо роботу волонтерських організацій та допомагаємо їм, забезпечуємо роботу комунальних підприємств та багато ін.

Додаю також свій номер телефону - 050 362 1750. Я завжди відкритий до спілкування, тому телефонуйте якщо ви стикнулися зі значними проблемами, які потребують мого втручання.

Нагадую, що сирени які ми чуємо навіть рано вранці вже не є учбовими. Пізніше в новинах ми бачимо, про що вони нас попереджують. Тому правило одне: почули сирену - переходимо до укриття. Бережіть себе та рідних.

Все буде Україна!

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