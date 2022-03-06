Александр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

У нашому регіоні все тихо, місто живе та працює. Надзвичайних ситуацій також на цей час не траплялось. В рамках доріг біля міста ворогів немає.Не дивлячись на відсутність прямої загрози нагадую про важливість використання укриттів під час спрацювання сирен системи оповіщення міста.У наш час інформація є вкрай важливою, тому прошу ділитися моїми публікаціями, щоб якомога більше нікопольців мали доступ до обʼєктивної та перевіреної інформації.Якщо ви стикнулися зі значними проблемами телефонуйте мені за номером: 050 362 1750. Наголошую, що я завжди відкритий до спілкування.Гарного нам вечора та спокійної ночі! Все буде Україна!