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Александр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

У нашому регіоні все тихо, місто живе та працює. Надзвичайних ситуацій також на цей час не траплялось. В рамках доріг біля міста ворогів немає.

Не дивлячись на відсутність прямої загрози нагадую про важливість використання укриттів під час спрацювання сирен системи оповіщення міста.

У наш час інформація є вкрай важливою, тому прошу ділитися моїми публікаціями, щоб якомога більше нікопольців мали доступ до обʼєктивної та перевіреної інформації.

Якщо ви стикнулися зі значними проблемами телефонуйте мені за номером: 050 362 1750. Наголошую, що я завжди відкритий до спілкування.

Гарного нам вечора та спокійної ночі! Все буде Україна!

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