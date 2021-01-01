Александр Саюк: Доброго вечора, нікопольці! Все буде Україна!

У нашому регіоні все тихо, місто живе та працює. Надзвичайних ситуацій також на цей час не траплялось.Наші військові професійно й віддано боронять рідну землю. Нещодавно ними було успішно зупинено просування ворожих сил зі сторони Нової Каховки. Не вірте чуткам - біля Марʼянського, Покрову чи Нікополя ворожих сил зараз немає.Отже, сподіваюсь, що вечір буде добрим, а ніч спокійною. Та не забуваємо, що при спрацюванні сирен системи оповіщення слід перейти в укриття.Також хочу додати, що в наш час потрібно бути пильнішим. Надійшла інформація, про те, що під виглядом контролерів до вашої оселі можуть завітати шахраї. Пам'ятайте про основні правила безпеки та звертайтеся до правоохоронних органів, якщо помітили якісь підозрілі дії, або правопорушення.Все буде Україна!