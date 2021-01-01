ВСЕ НОВОСТИ:

Александр Саюк: Сьогодні, 8 березня я вітаю усіх наших жінок: матерів, сестер, доньок зі святом


Сьогодні, 8 березня я вітаю усіх наших жінок: матерів, сестер, доньок зі святом. Бажаю насамперед щоб якомога скоріше закінчилась війна, щоб ваші рідні, діти та усі дорогі вам люди спокійно спали вночі.

І ми чоловіки, зараз робимо все, щоб цей день настав якомога скоріше.
У Нікополі все добре, надзвичайних ситуацій за ніч не траплялось, всі служби працюють у штатному режимі. Тож гарного дня усім нам! Все буде Україна!

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.