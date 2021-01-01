Александр Саюк: Сьогодні, 8 березня я вітаю усіх наших жінок: матерів, сестер, доньок зі святом

Сьогодні, 8 березня я вітаю усіх наших жінок: матерів, сестер, доньок зі святом. Бажаю насамперед щоб якомога скоріше закінчилась війна, щоб ваші рідні, діти та усі дорогі вам люди спокійно спали вночі.І ми чоловіки, зараз робимо все, щоб цей день настав якомога скоріше.У Нікополі все добре, надзвичайних ситуацій за ніч не траплялось, всі служби працюють у штатному режимі. Тож гарного дня усім нам! Все буде Україна!