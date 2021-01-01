Александр Саюк: Сьогодні, 8 березня я вітаю усіх наших жінок: матерів, сестер, доньок зі святом
Сьогодні, 8 березня я вітаю усіх наших жінок: матерів, сестер, доньок зі святом. Бажаю насамперед щоб якомога скоріше закінчилась війна, щоб ваші рідні, діти та усі дорогі вам люди спокійно спали вночі.
І ми чоловіки, зараз робимо все, щоб цей день настав якомога скоріше. У Нікополі все добре, надзвичайних ситуацій за ніч не траплялось, всі служби працюють у штатному режимі. Тож гарного дня усім нам! Все буде Україна!
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