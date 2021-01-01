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Александр Саюк: Доброго дня, нікопольці!

За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, вся інфраструктура та служби міста працюють у штатному режимі. 

Нагадую, що сьогоді завершується розповсюджуватися таблетки калію-йодиду в пунктах: Школа №2, Чалого 121а, Княжа 105, Богуна 3, Добролюбова 48, Херсонська 56, Запорізька 41, Станіславського 18, Лапинська 256, «Нікадор» Рижикова 34, Школа №16 Довгалівська 279, Школа №21 Гагаріна 159 - з 9.00 до 15.00. Від завтра його можна буде отримати лише в амбулаторії за адресою вул. І.Богуна, 3.

Маю також прохання до підприємців, вимикати на ніч освітлення рекламних конструкцій (бордів) та яскравих вітрин магазинів.

Бажаю всім гарного дня!

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