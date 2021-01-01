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Александр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

За цей день у місті не виникало надзвичайних ситуацій. Вся інфраструктура та служби Нікополя працюють у штатному режимі. Біля міста (в рамках доріг) техніки та ворожої сили немає.
 
Місто в достатній кількості забезпечено ліками та продуктами харчування. На цей час також вдалось розповсюдити понад 50 тис. таблеток калію-йодиду, видача продовжиться й завтра до 15.00.

Хочу подякувати усім Нікопольцям за активність! Сьогодні нам вдалось зібрати близько 26 тисяч підписів в підтримку звернення щодо закриття неба над Україною. (Збір підписів завершено, завтра пункти збору не будуть працювати).




Спокійної нам ночі! Все буде Україна!

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