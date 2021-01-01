Александр Саюк: Доброго ранку, Нікополь!

За ніч надзвичайних ситуацій не траплялось, вся інфраструктура та служби міста працюють у штатному режимі.Ми розпочали збір підписів серед жителів міста підтримку звернення з проханням закрити небо над Україною до Президента США, Президента Франції, Канцлера Німеччини, Премʼєр-міністра Великобританії, Генерального Секретаря НАТО, урядів та парламентів країн-членів НАТО, послів та дипломатичних корпусів усіх держав НАТО.Збір підписів жителів громади проходить в усіх школах міста з 9.00 до 16.00, а також в амбулаторіях, де видавались пігулки калію-йодиду (Чалого 121а, Княжа 105, Богуна 3, Добролюбова 48, Херсонська 56, Запорізька 41, Станіславського 18, Лапинська 256).Гаряча лінія для довідок:0800 504 105056 669 60 61056 669 60 64