ПІДТРИМАЄМО НІКОПОЛЬСЬКИХ ВОЇНІВ РАЗОМ!





Підприємці і мережі супермаркетів разом із волонтерами започаткували у м. Нікополі проект “ПІДТРИМАЄМО НІКОПОЛЬСЬКИХ ВОЇНІВ!”. Маєте можливість і бажання допомогти продуктами воїнам Нікопольського батальйону територіальної оборони та 301 зенітного ракетного полку (нікопольська військова частина)? Купуйте продукти у магазинах-партнерах і залишайте їх на спеціальних полицях, що позначені нашими плакатами.

Їжа принесена з домівки, не приймається із міркувань безпеки.

Волонтери будуть регулярно доставляти продукти воїнам - захисникам Нікополя!

ХТО ВЖЕ СТАВ ПАРТНЕРОМ АКЦІЇ:

- супермаркет “ЕПІЦЕНТР”, продуктовий відділ FOOD MARKET (вул. Патріотів України, 128),

- мережа “АТБ маркет” (пр. Трубників, 25, вул. Шевченка, 188, вул.Княжа, 83а, вул. Усова, 18, вул. Добролюбова, 28, пр. Трубників, 46, Г.Чорнобиля, 100а, вул. Електрометалургів, 42г, вул. Херсонська, 367/1, вул. Шевченка, 231),

- магазини “ЕЛЛАДА” (1. перехрестя вул Першотравневої і Шевченка; 2. перехрестя вул. Корбута і пр. Трубників),

- магазин “ХАРЧІ” (вул. Херсонська, 300),

- “МІНІ МАРКЕТ” (вул. Електрометалургів, 9а, колишній магазин “8 квартал”).

- та інші, перелік доповнюється (слідкуйте тут https://docs.google.com/document/d/1w8eY9GTKtql6VYlo2UsO5MvjVjKz9niu4_DQ9Wp29-U/edit?usp=sharing).

Ініціатори проекту: депутат міськради Олег Фельдман; громадська організація “Нікопольський центр підтримки підприємництва”. Волонтери проекту: Сергій та Ганна Тишкевічі (власники комп'ютерного сервісу “Девайс”, тел.0668470027), за допомоги інших волонтерів.

Якщо ви підприємець-власник продуктового магазину і бажаєте доєднатися - телефонуйте координатору проекту за тел. 0675628206.

Підтримаємо свою армію сьогодні аби не годувати чужу армію завтра!

Завітайте до магазинів-партнерів акції!