Александр Саюк: Доброго дня, нікопольці!

На цей час у місті надзвичайних ситуацій не траплялось, вся інфраструктура та служби працюють у штатному режимі. Біля Нікополя (в рамках доріг) техніки та військ ворога немає.Для захисту мешканців Нікополя які проживають у 30-км зоні спостереження АЕС у зв’язку з існуванням безпекових загроз повідомляємо:Сьогодні, 4 березня з 15.00 до 19.00 розпочнеться розповсюдження пігулок калію-йодиду серед жителів міста. 5 березня і далі розповсюдження продовжиться з 8.00 до 17.00. Отримати їх безкоштовно можливо в пунктах видачі (амбулаторії та школи).Адреси пунктів видачі:Чалого 212а, Княжа 105, Богуна 3, Добролюбова 48, Херсонська 56, Запорізька 41, Станіславського 18, Лапинська 256, «Нікадор» Рижикова 34, Школа №16 Довгалівська 279, Школа №21 Гагаріна 159.Увага! Приймати пігулки можна лише у випадку існування РЕАЛЬНОЇ радіаційної загрози! (Про що населення обов’язково буде повідомлено). Дозування для дорослих і дітей старше 2 років - 1/2 таблетки (0,125 г) - раз на день.Увага! Застерігаємо, що НЕ МОЖНА приймати пігулки у якості профілактики.Разом з таблетками буде надаватись інструкція щодо приймання. Усі питання ви також можете задати своєму сімейному лікарю.