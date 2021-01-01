Уважаемые Никопольчане следим за придомовым освещением (особенно мигающим), не относимся халатно к сирене (особенно сегодня)

Уважаемые Никопольчане следим за придомовым освещением (особенно мигающим), не относимся халатно к сирене (особенно сегодня)



Уважаемые Никопольчане следим за придомовым освещением (особенно мигающим), не относимся халатно к сирене (особенно сегодня)

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