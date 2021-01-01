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Александр Саюк: Доброго ранку, нікопольці!

За ніч надзвичайних ситуацій у місті не траплялось, вся інфраструктура та служби працюють у штатному режимі. 

На жаль ніч видалась неспокійною, тривали бої в м.Енергодар, в тому числі й в районі ЗАЕС. За офіційною інформацією від Запорізької обласної військової адміністрації радіаційний фон в межах області лишається без змін та не становить загрози життю та здоровʼю мешканців. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком ситуації та будемо інформувати вас про це.

У Нікополі є необхідні запаси таблеток калію-йодиду, ми вже готуємо механізм за який будемо розповсюджувати їх серед жителів найближчим часом. 

В котрий раз нагадую! У вайбері та телеграмі створено групи “Нікополь. Оперативна інформація”. Вся інформація, що публікується в них є ПЕРЕВІРЕНОЮ та ОФІЦІЙНОЮ. Зараз війна триває і в інформаційному просторі, багато джерел розповсюджують фейки, тому раджу слідкувати саме за офіційними, перевіреними новинами. Підпишіться на них зараз, якщо раніше не зробили цього.

Посилання на канали “Нікополь. Оперативна інформація”:
Телеграм - https://t.me/NikopolOperativniy
Вайбер - https://invite.viber.com/...

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