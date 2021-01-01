Рада посилила покарання за мародерство, держзраду та диверсії

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3 березня, ВР ухвалила Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану» (законопроект № 7116). Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.Документом у статтях 111 та 113 КК України передбачено покарання за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк п'ятнадцять років або довічне позбавленням волі, з обов'язковою конфіскацією всього майна.Також забороняється будь-яка амністія до осіб, які скоїли державну зраду та диверсію.Також Рада посилила покарання за крадіжки та пограбування в умовах воєнного стану.Народні депутати проголосували за законопроект "Про внесення змін до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за мародерство".На сайті ВР наразі не вказано, скільки депутатів підтримали цей законопроект.Законом передбачено, що розкрадання на полі бою речей, що знаходяться при вбитих або поранених (мародерство), - карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років