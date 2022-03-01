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РФ готовит провокацию для оправдания введения белорусских войск в Украину


РФ готовит провокацию для оправдания введения белорусских войск в Украину:

«По имеющимся разведывательным данным, сейчас вблизи белорусско-украинской границы находятся белорусские танки в количестве около 300 шт. Колонна еще не пересекла границу и ждет маршрута Пинск – Иваново – Драгичин (около 30 км от государственной границы Украины). Ожидается, что Россия планирует провести сознательную провокацию, чтобы оправдать запланированную атаку белорусских войск».

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