Только что, твари крылатой ракетой попали в Киевскую телевышку.
Военным языком это называется «уничтожение информационной инфраструктуры». Завтра, как уже раньше оповещалось, противник начнёт массовую рассылку фейковых новостей на телефоны и через Интернет про нашу капитуляцию.
Ракетный удар по Киевской телевышке и массовая рассылка фейковых новостей - всё это этапы информационной операции РФ против Украины. Насмотревшись весомых результатов на поле боя, противник решил сломить нас морально.
Будьте бдительными! Не верьте фейковым новостям про нашу капитуляцию.