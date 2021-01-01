Только что, твари крылатой ракетой попали в Киевскую телевышку





Только что, твари крылатой ракетой попали в Киевскую телевышку. Только что, твари крылатой ракетой попали в Киевскую телевышку.

Военным языком это называется «уничтожение информационной инфраструктуры». Завтра, как уже раньше оповещалось, противник начнёт массовую рассылку фейковых новостей на телефоны и через Интернет про нашу капитуляцию.

Ракетный удар по Киевской телевышке и массовая рассылка фейковых новостей - всё это этапы информационной операции РФ против Украины. Насмотревшись весомых результатов на поле боя, противник решил сломить нас морально.