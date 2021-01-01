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Только что, твари крылатой ракетой попали в Киевскую телевышку


⚡️⚡️⚡️Только что, твари крылатой ракетой попали в Киевскую телевышку.
Военным языком это называется «уничтожение информационной инфраструктуры». Завтра, как уже раньше оповещалось, противник начнёт массовую рассылку фейковых новостей на телефоны и через Интернет про нашу капитуляцию.
Ракетный удар по Киевской телевышке и массовая рассылка фейковых новостей - всё это этапы информационной операции РФ против Украины. Насмотревшись весомых результатов на поле боя, противник решил сломить нас морально.
‼️Будьте бдительными! Не верьте фейковым новостям про нашу капитуляцию.

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