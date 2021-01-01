Доброго ранку, Нікополь! Зберігаємо спокій та віримо у перемогу! Головне зараз - не піддаватися паніці й не вестись на провокації
За ніч надзвичайних ситуацій у місті не траплялось, вся інфраструктура та служби працюють у штатному режимі. Нагадую, що кожного дня ми поліпшуємо систему оповіщення у місті. Якщо у вас є сирена чи ви знаєте де її можна взяти/придбати звертайтеся до мене за телефоном - 050 362 17 50
Головне зараз - не піддаватися паніці й не вестись на провокації. Вчора в фейсбуці у Нікополі почали розганяти саме провокаційну інформацію. У цьому відео я надав вичерпну відповідь щодо цього.
Зберігаємо спокій та віримо у перемогу!
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