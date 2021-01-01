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ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ І ДОПОМОГАЙТЕ НАШИМ ВІЙСЬКОВИМ! Все буде УКРАЇНА!


Кому автомат 😉 путлер о 5 ранку напав на Україну... Але нашеТРО вже готово до захисту і ми переможемо!
Введено військовий стан і тому ми відновлюємо діяльність Єдиного координаційного волонтерського центру  @ДОПОМОГА ЗАХИСНИКАМ НІКОПОЛЯ!
Хто хоче вже зараз долучитись і прийняти активну участь прошу дзвонити: 0665635112
Справки на роботу і пт ми надамо.
Хто зараз вже хоче отримати автомат  - треба вступити до лав Нікопольського ТРО і захистити Нікополь?  Просимо підходити в НІКОПОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ.
Адреса: Нікополь, вул. Шевченка, 130
Джерело: https://www.facebook.com/groups/citynikopol/permalink/4900410596660681/

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