ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ І ДОПОМОГАЙТЕ НАШИМ ВІЙСЬКОВИМ! Все буде УКРАЇНА!

путлер о 5 ранку напав на Україну... Але нашеТРО вже готово до захисту і ми переможемо! Кому автоматпутлер о 5 ранку напав на Україну... Але нашеТРО вже готово до захисту і ми переможемо!

Введено військовий стан і тому ми відновлюємо діяльність Єдиного координаційного волонтерського центру @ДОПОМОГА ЗАХИСНИКАМ НІКОПОЛЯ!

Хто хоче вже зараз долучитись і прийняти активну участь прошу дзвонити: 0665635112

Справки на роботу і пт ми надамо.

Хто зараз вже хоче отримати автомат - треба вступити до лав Нікопольського ТРО і захистити Нікополь? Просимо підходити в НІКОПОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ.

Адреса: Нікополь, вул. Шевченка, 130