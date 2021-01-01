ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ І ДОПОМОГАЙТЕ НАШИМ ВІЙСЬКОВИМ! Все буде УКРАЇНА!

Кому автомат путлер о 5 ранку напав на Україну... Але нашеТРО вже готово до захисту і ми переможемо!
Введено військовий стан і тому ми відновлюємо діяльність Єдиного координаційного волонтерського центру @ДОПОМОГА ЗАХИСНИКАМ НІКОПОЛЯ!
Хто хоче вже зараз долучитись і прийняти активну участь прошу дзвонити: 0665635112
Справки на роботу і пт ми надамо.
Хто зараз вже хоче отримати автомат - треба вступити до лав Нікопольського ТРО і захистити Нікополь? Просимо підходити в НІКОПОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ.
Адреса: Нікополь, вул. Шевченка, 130Джерело: https://www.facebook.com/groups/citynikopol/permalink/4900410596660681/