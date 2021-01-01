Верховная Рада приняла постановление о выплате депутатам «второй зарплаты»

17 февраля Верховная Рада без обсуждения приняла постановление 7062 «О реализации отдельных положений Закона Украины «О статусе народного депутата Украины».
Напомним, поскольку Кабмин ранее убрал норму о надбавках членам правительства, депутаты тоже лишились ряда надбавок. В Верховной Раде решили это исправить и приняли 15 февраля по сокращенной процедуре как закон законопроект 7002, который касается зарплаты нардепов. Авторами выступают Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, Елена Кондратюк и другие.
Дело в том, что согласно статье 33 Закона «О статусе народного депутата», надбавки к должностному окладу народного депутата осуществляются в размере, установленном для членов Кабинета Министров Украины. Также прописано, что народный депутат по вопросам материального и социально-бытового обеспечения приравнивается к членам Кабмина.
Однако 5 февраля 2020 года Кабмин принял постановление № 107 «О внесении изменений в постановление КМУ от 20 апреля 2016 г. № 304». Изменениями был установлен новый порядок расчета должностного оклада членам Кабмина, а «старые» надбавки – вовсе убрали.
Таким образом, народные депутаты лишились тех надбавок, которые им выплачивались вследствие приравнивания к министрам. В частности, лишились «второй зарплаты» в виде надбавки за интенсивность труда.
Руководство Верховной Рады решило исправить эту ситуацию.
Принятый Законопроект 7002 (Закон № 2041-ІХ) из вышеупомянутой статьи 33 Закона «О статусе народного депутата» убирает норму, «отвязывая» нардепов по надбавкам и соцобеспечению от членов Кабмина.
А 17 февраля Рада приняла постановление во исполнение данного закона.
Причем, установила, что такое постановление вступает в силу фактически «задним числом» и применяется с 1 января 2022 года.
Согласно ему Верховная Рада Украины постановила:
Установить, что ежемесячная заработная плата народного депутата Украины состоит из должностного оклада народного депутата Украины – члена комитета Верховной Рады Украины в размере 10 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, и надбавки к должностному окладу в размере, который действовал на 1 января 2020 года в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 20 апреля 2016 г. № 304 «Об условиях оплаты труда должностных лиц, руководителей и руководящих работников отдельных государственных органов, на которых не распространяется действие Закона Украины «О государственной службе».
Отметим, что на 1 января 2020 года в данном постановлении КМУ №304 было прописано о надбавках следующее:
«Установити, що керівним працівникам виплачується:
надбавка за вислугу років у розмірі 3 відсотків посадового окладу за кожен календарний рік залежно від стажу роботи, до якого зараховуються період роботи на посаді, раніше набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону України «Про державну службу», але не більше 50 відсотків посадового окладу;
премія відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів, передбачених у кошторисі на преміювання працівників відповідного органу;
матеріальна допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника».
Таким образом, депутатам смогут опять выплачивать «вторую зарплату» в виде надбавки «за интенсивность труда». Оклад депутата составит 24810 грн, плюс он может получить надбавку в такой же сумме за интенсивность труда. Итого 49620 грн (не считая других надбавок).
Также в постановлении прописано установить:
Должностной оклад народного депутата, избранного на должность первого заместителя, заместителя председателя комитета Верховной Рады, секретаря комитета, первого заместителя, заместителя председателя депутатской фракции (депутатской группы), председателя подкомитета комитета, устанавливается на 3 процента выше должностного оклада народного депутата – члена комитета;
председателя комитета, председателя депутатской фракции (депутатской группы) – на 5 процентов выше должностного оклада народного депутата Украины – члена комитета;
заместителя Председателя Верховной Рады Украины – на 10 процентов выше должностного оклада народного депутата Украины – члена комитета;
Первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины – на 15 процентов выше должностного оклада народного депутата Украины – члена комитета; Председателя Верховной Рады Украины – на 20 процентов выше должностного оклада народного депутата Украины – члена комитета.
Кроме того, постановление предписывает:
установить общий месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата в размере 29,2 прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.
(То есть 72 445,2 грн).
Принять к сведению, что в 2020 и 2021 годах составляющие заработной платы народных депутатов Украины и размер таких составляющих в процентах к должностному окладу определялись в пределах расходов на оплату труда, утвержденных законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год, по решению комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы регламента.
В пределах расходов на оплату труда, утвержденных законом о Государственном бюджете на соответствующий год, по решению комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы статуса народных депутатов Украины, народному депутату Украины осуществляются Аппаратом Верховной Рады Украины надбавки и доплаты к должностному окладу.
Предыдущее постановление Верховной Рады Украины от 7 декабря 2017 года № 2240-VIII «О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины» утратило силу.
Источник: sud.ua