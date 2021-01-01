Куда пойти на работу молодежи Никополя?

Универсальные идеи работы для молодежи
- Работать инструктором или тренером. Идея для молодых людей, которые занимаются, например, футболом, фитнесом, танцами или проводят много времени в спортзале. Выработав соответствующие навыки, вы сможете совмещать приятное с полезным. Заработная плата зависит от дисциплины и вашей популярности и может варьироваться от 200 грн. до даже 1000 в час.
- Работа официантом или барменом. Не очень оригинальное предложение, но чаевые обычно это компенсируют. Кроме того, работа в Никополе в баре, ресторане или кафе есть всегда. Также здесь вы можете познакомиться с большим количеством новых людей и завести полезные профессиональные связи. Заработная плата около 100 грн в час с чаевыми.
- Работать водителем. Если вам уже 18 лет и у вас есть водительские права, вы легко можете подзаработать устроившись в один из таксопарков Никополя. Заработок до 200 грн. в час.
- Выгул собак и уход за животными. Отличное решение для людей, которые любят проводить время с собаками, кошками или, например, заниматься попугаями в отсутствие их хозяина. Зарплата примерно 100-150 гривен за час прогулки или ухода за домашним животным.
- Работа аниматором. Аниматор может работать, например, в детских лагерях или во время интеграционных поездок для взрослых. Это отличный способ заработать деньги во время путешествия. Заработок примерно 15 000 грн. за месяц работы (например, в гостинице).
- Работа спасателем в бассейне/ма море... Если вам больше 18 лет и вы любите плавать, это идеальное решение для вас. Достаточно пройти курс спасателя на воде и первой мед. помощи. Зарплата примерно до 150 грн. в час.
- Работа на музыкальных фестивалях. Каникулы – время музыкальных фестивалей. Если вы любите музыку, помощь в организации таких мероприятий может стать для вас первым шагом на рынке труда. Заработная плата примерно 100 грн. час.
Работа в интернете для молодежи
- Ведение профилей в социальных сетях. Если вы ежедневно пользуетесь Facebook, Instagram и Твитером, у вас не возникнет проблем, например, с управлением и оформлением профилями в этих социальных сетях, тогда вы можете неплохо на этом заработать. Заработок напрямую будет зависеть от ваших навыков и профессиональных связей.
- Переводы. Идеальный выбор для людей, которые очень хорошо знают иностранный язык, и при этом не хотят выходить из дома. Заработок около 150-1000 грн. за страницу (в зависимости от языка и сложности текста).
- Редактирование фотографий и видеомонтаж. Вы можете быстро научитесь этому благодаря онлайн-курсам и обучающим материалам на YouTube. Заработная плата около 200 грн. за час обработки видео или фото.
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