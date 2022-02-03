Обращение к полиции города о безопасности на дорогах



Думаю многие со мной согласятся что в последнее время как никогда опасно стало на дорогах Никополя.







Думаю многие со мной согласятся что в последнее время как никогда опасно стало на дорогах Никополя.

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