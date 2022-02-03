В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ВИЯВЛЕНО ФАКТИ УХИЛЕННЯ РОБОТОДАВЦЯ ВІД ОФІЦІЙНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

Відділ з питань додержання законодавства про працю у Нікопольському регіоні

управління з питань праці Головного управління Держпраці

у Дніпропетровській області





На підставі повідомлення органу місцевого самоврядування про факти використання суб’єктом господарювання «N» праці із ознаками неоформлених трудових відносин у січні 2022 року інспекторами праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області проведено позапланових захід контроль з питань належного оформлення трудових відносин.За наслідками перевірки проведеної у місцях здійснення господарської діяльності суб’єктом господарювання «N» виявлено факти використання праці вісьмох осіб без належного оформлення трудових відносин.Встановлені перевіркою факти ухилення суб’єкта господарювання «N» від офіційного працевлаштування працівників є повторним аналогічним порушенням вимог законодавства про працю, вчиненим протягом двох останніх років, тому, відповідно до статті 265 КЗпП України розмір фінансової санкції за таке, повторне вчинене, порушення є максимальним – за кожну належним чином неоформлену особу 195000,00 грн.З метою усунення виявлених порушень внесено припис із вимогою про усунення порушень, направлено листи до прокуратури, відділу поліції та до державної податкової інспекції для вжиття відповідних заходів реагування згідно вимог чинного законодавства.На даний час здійснюється підготовка матеріалів справи для подальшого направлення на розгляд та вирішення питання про застосування по відношенню до суб’єкта господарювання «N» фінансових санкцій у загальному розмірі 1 560 000,00 грн.Пам’ятайте: ухилення роботодавцями від офіційного працевлаштування працівників є грубим порушенням вимог законодавства про працю та прав працівників, яке тягне за собою не лише негативні наслідки для працівника, але й встановлену чинним законодавством відповідальність.