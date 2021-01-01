На Дніпропетровщині проти поліомієліту планують вакцинувати понад 145 тис дітей

З 1 лютого на Дніпропетровщині розпочинається масова вакцинація від поліомієліту. За 4 місяці планують щепити 145 тис дітей. Процедуру проведуть хлопцям та дівчатам від 6 місяців до 6 років. Про це сповістили в департаменті охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації.«Через недостатні показники планової імунізації в Україну повернувся поліомієліт. На Дніпропетровщині щеплені 80% дітей. Щоб отримати колективний імунітет, необхідно дійти до 95%. Вакцинацію плануємо провести у два етапи», – зазначила начальниця відділу департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Наталя Шмалько.Вона додала, що перший етап імунізації в області триватиме три тижні. У цей період необхідно вакцинувати майже 2,3 тис дітей, яким не зробили щеплення вчасно. Вже у наступному раунді, з березня по травень, вакцину отримають ще 142,9 тис малюків.«Поліомієліт – невиліковна хвороба, що викликає параліч. Брудні руки, іграшки, їжа можуть бути заражені вірусом. Ліків від цього недугу немає. Єдиний захист – є вакцинація», – сказала Наталя Шмалько.Отримати щеплення можна у свого сімейного лікаря чи педіатра. З 1 лютого вони почнуть сповіщати батьків про вакцинацію.