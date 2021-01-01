Покладання квітів до пам’ятного знаку жертвам Голокосту в Нікополі

27 січня у світі відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.
Масовою братською могилою і символом Голокосту в Україні став Бабин Яр. Із вересня 1941 року до кінця вересня 1943-го він був місцем регулярних розстрілів і захоронень, які проводилися військовими і поліцією окупаційної нацистської влади. Близько півтора мільйона євреїв знищено нацистами на території нашої країни. Це – чверть усіх жертв Голокосту, який є злочином проти всього людства.
Ми вшановуємо пам’ять втрачених цінних людських життів, замислюємося про неймовірну рану, нанесену людству, оплакуємо спільноти, які знищено та розсіяно, і обіймаємо тих, хто пережив Голокост і хто сьогодні з нами, продовжуючи бути символом надзвичайної стійкості після всього, що вони пережили. Ті хто вижили і стали свідками глибин зла, нагадують нам про дуже важливі слова: «Ніколи знову».
Історія Голокосту назавжди зостанеться незгладним слідом в історії людства.
Схилімо голови у скорботі за мільйонами невинних жертв.
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