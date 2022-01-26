Двух школьниц из Никополя, наглотавшихся таблеток, санавиацией отправили в Днепр. Оказалось — девочки выпили большую дозу изониазида — противотуберкулезного препарата. Врачи Никополя сделали все возможное для спасения восьмиклассниц







В детскую больницу Никополя школьниц 13-ти и 14-ти лет доставили в тяжелом состоянии. Девочек спасали буквально все — работники реанимационной бригады скорой помощи, сотрудники детского стационара, включая руководство больницы.



«Поступили в тяжелом состоянии с судорогами и нарушением создания. Девочек промыли, провели противосудорожную терапию и санавиацией отправили в областную клиническую больницу», — прокомментировала ситуацию Елена Полякова.



Напомним, происшествие случилось сегодня, 26 января, в Никополе. Во время третьего урока в школе № 3 двум ученицам стало плохо. Школьницы потеряли сознание. Им вызвали «скорую». В сумке у девочек нашли по упаковке изониазида. Это противотуберкулезный препарат, который применяется для лечения данной болезни всех форм локализации.



Позже школьницы признались врачам, что каждая из них выпила по 20 таблеток изониазида, чтобы уйти с уроков. Препарат одна из девочек принесла из дому.



Изониазид опасен для многих животных, прежде всего для собак, поскольку они обладают повышенной чувствительностью к препарату. Именно изониазидом зачастую травят собак в нашем городе. Взрослая особь погибнет от употребления 3 таблеток препарата. Девочки выпили по 20! У животных изониазид вызывает спазм легких и останавливает дыхание. У людей — почечную и печеночную недостаточность, судороги и даже кому.



В Никополе врачи сделали все возможное для спасения школьниц. В тяжелом состоянии девочек из Никополя отправили в реанимационное отделение областной детской клинической больницы.



Источник: Неотложную помощь пострадавшим оказывали в Никопольской детской городской больнице.В детскую больницу Никополя школьниц 13-ти и 14-ти лет доставили в тяжелом состоянии. Девочек спасали буквально все — работники реанимационной бригады скорой помощи, сотрудники детского стационара, включая руководство больницы.«Поступили в тяжелом состоянии с судорогами и нарушением создания. Девочек промыли, провели противосудорожную терапию и санавиацией отправили в областную клиническую больницу», — прокомментировала ситуацию Елена Полякова.Напомним, происшествие случилось сегодня, 26 января, в Никополе. Во время третьего урока в школе № 3 двум ученицам стало плохо. Школьницы потеряли сознание. Им вызвали «скорую». В сумке у девочек нашли по упаковке изониазида. Это противотуберкулезный препарат, который применяется для лечения данной болезни всех форм локализации.Позже школьницы признались врачам, что каждая из них выпила по 20 таблеток изониазида, чтобы уйти с уроков. Препарат одна из девочек принесла из дому.Изониазид опасен для многих животных, прежде всего для собак, поскольку они обладают повышенной чувствительностью к препарату. Именно изониазидом зачастую травят собак в нашем городе. Взрослая особь погибнет от употребления 3 таблеток препарата. Девочки выпили по 20! У животных изониазид вызывает спазм легких и останавливает дыхание. У людей — почечную и печеночную недостаточность, судороги и даже кому.В Никополе врачи сделали все возможное для спасения школьниц. В тяжелом состоянии девочек из Никополя отправили в реанимационное отделение областной детской клинической больницы.Источник: Информатор

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