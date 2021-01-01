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16 січня - День пам’яті захисників донецького аеропорту

З нагоди проведення Дня пам'яті загиблих захисників Донецького аеропорту у Нікополі відбудеться церемонія покладання квітів біля меморіалу "Захисник України". 

Захід відбудеться 16 січня 2022 року об 11:00.
16 січня в Україні відзначають День пам’яті захисників донецького аеропорту, які стояли за нього з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. «Кіборгами» нескорених українців назвав сам ворог. Мовляв, тільки роботи здатні вистояти в таких нелюдських умовах.
«Кіборги» вистояли, не встояв бетон», – фраза, яка ввійшла в історію разом із подвигом українських бійців.

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