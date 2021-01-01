Дороги Никополя: Состояние дорог - индикатор отношения "Власти" к горожанам

"В данной группе предлагаю выкладывать видео и фото материалы о состоянии дорог в Никополе, если такие еще существуют. Публиковать и обсуждать темы о том сколько вкатано бюджетных (т.е. НАШИХ) денег и каков результат.

Группа создана по инициативе Никопольского городского головы Андрея Петровича Фисак. Правда тогда он еще не был городским головой, а дороги были не хуже. "

Прошлая городская власть, во главе с застенчивым воришкой, мягко говоря, не отличалась позитивным отношением к горожанам, в том числе и состоянием дорог. Еще тогда в марте 2018 года мы создали группу на ФБ "Дороги Никополя" , где бесполезно пытались указать власти на недоработки. Что ее - власть не сильно то и беспокоило. Застенчивый воришка - он же Андрей Фисак застенчиво обокрав как мог город, как и предполагалось съехал. А нам с этим жить.Сейчас мы видим как разрушаются дороги и тротуары, растут ямы построенные еще при Фисаке. Мы видим как действующая власть пытается навести порядок НО, им тоже нельзя давать расслабиться.В группе "Дороги Никополя" мы как и прежде намерены указывать на недоработки и будем надеяться не бесполезно. Рассчитываем на помощь Никопольчан. Информацию о группе, пока, оставим прежнюю:Слоган оставим тот же:А вот картинку пора бы сменить. Ждем предложений.Так же рассчитываем на активность Никопольчан, ведь НАМ здесь жить.Спасибо!