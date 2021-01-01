"Талоны на еду": какие продукты в списке

гречка;

сахар;

мука пшеничная высшего сорта;

макаронные изделия;

молоко пастеризованное жирностью 2,5%;

хлеб ржано-пшеничный;

батон из пшеничной муки;

яйца куриные;

мясо птицы;

вода минеральная негазированная;

масло сливочное 75,3%;

масло подсолнечное.

В Украине могут пойти на антикризисные меры и ввести программу "продуктовых карточек" на продукты, которые имеют существенную социальную значимость. В качестве образца в Офисе президента рассматривают американские food stamps.В законопроекте № 6374 "О внесении изменений в Закон Украины "О ценах и ценообразовании" говорится, что в 2021 году в Украине существенно выросли цены на продукты питания, имеющие существенную социальную значимость, то есть на стратегические товары, повышение цен на которые может навредить определенным группам населения."Учитывая указанное, в целях защиты наиболее уязвимых групп, социально незащищенного целесообразным восстановление регуляции цен со стороны государства на критически населения, малообеспеченных слоев Украины, представляется важные продукты питания", - говорится в пояснительной записке к документу.Авторы законопроекта отмечают, что с учетом вышеупомянутого целесообразно внести изменения в Закон Украины "О ценах и ценообразовании" относительно восстановления государственного регулирования цен на продукты питания, имеющие существенную социальную значимость.К социально значимым относятся:Кому выдадут талоны, власти четкого ответа еще не дали, но как ранее рассказывал советник президента Олег Устенко в случае реализации "негативного сценария" государство защитит наименее имущих.Также власти просчитывают варианты компенсации расходов на продукты посредством выплаты на виртуальную карту по аналогии с "ковидной тысячей".