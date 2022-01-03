В Токмакском отделении сотрудники полиции массово написали рапорты об увольнении (+ видео)

По словам нардепа, заявления написали 95% личного состава – 30 рапортов.

“И происходит это не случайно, а по указанию конкретных должностных лиц ГУНП (ну, чтоб не портить статистику нераскрытыми «висяками»), а когда событие приобретает общественный резонанс, руководство ГУНП находит «крайних» и увольняет их с позором. Кстати, с точки зрения уголовного кодекса такие действия имеют четкое определение – сокрытие должностными лицами совершенных преступлений”, – пишет Юлия Яцык.

“Токмак. Не внесение информации о ДТП в результате которого женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами головы и переломами конечностей. Все по классике: в ЕРДР не внесли, не допросили, не провели осмотр…

Токмак. Не внесение информации о том, как мужчина в кафе наносит телесные повреждения девушке, угрожает вывезти её и вставить в рот гранату, а слова сопровождает удушением. В результате потенциальный подозреваемый покинул территорию Украины во избежание привлечения к уголовной ответственности.

Запорожье. Не внесение информации в ЕРДР о разбойном нападении на мужчину в подъезде жилого дома”, – уточнила нардеп.

Об этом сообщила запорожский народный депутат Юлия Яцык. Так, причинами массового увольнения стали следующие факторы: невыполнение руководством ГУНП Запорожской области оплаты труда за ненормированный рабочий день и др. законных доплат, искривление фактов работы сотрудников полиции публичными лицами, что приводит к снижению доверия населения к полиции; систематическое давление со стороны руководства ГУНП области о выполнении показателей «раскрываемости» преступлений.Юлия Яцык отметила, что в связи с тем, что процент раскрываемости преступлений в Запорожской области явно завышен (более 70%) , то в январе направит депутатский запрос.По ее словам, на то, почему в Запорожском регионе такие хорошие показатели работы ГУНП области, есть ряд причин – «контрольные» преступления в ЕРДР либо вообще не регистрируются, либо регистрируются с самой минимальной квалификацией.Нардеп сообщила, что после выступления на заседании правоохранительного комитета Рады о случаях не внесения в ЕРДР заявлений о преступлениях, ей продолжают поступать звонки и обращения с жалобами на действия полиции.Помимо этого,Юлия Яцык напомнила о нескольких вопиющих случаев, когда сотрудники полиции не вносили в ЕРДР заявлений о преступлениях: