Старший судовий експерт Дніпропетровського

науково-дослідного експертно-криміналістичного

центру МВС України О.О. Сюмар

Дніпропетровський НДЕКЦ інформує, останнім часом на Нікопольщині набули популярності вкрай небезпечні нові психотропні речовини, такі як AB-FUBINAKA, JWH, PVP, BUTINACA та їх похідні, які нелегально продаються під старими сленговими назвами "солі", "мікси", "спайс", і т. д.Стрімкому поширенню нових психотропних речовин сприяють низька вартість, доступність, різноманітність способів вживання. Основні споживачі цих речовин – молоді люди, серед яких поширене хибне уявлення, що вживати психотропних речовин небезпечне.Цьому сприяє «чорний маркетинг» дилерів – поширювачів наркотиків, які говорять що це легальна безпечна речовина, а на упаковці часто можна бачити напис приміром «ця суміш трав призначається виключно для вироблення ароматизованого диму. Виробник і продавець не несе відповідальності за нецільове використання».Насправді ж і продавці, і покупці дуже добре розуміють, що йдеться про наркотики, які можна вживати. Більшість молодих людей, купуючи суміші трав і курячи їх, переконані, що галюциногенний ефект настає саме від "травички" тому небезпечно. Проте насправді його спричинюють синтетичні речовини, якими обробляють трав’яні суміші.Беруть синтетичний порошок або кристали і будь-яку трав'яну суміш, кристали або порошок спеціальним способом роблять рідким і, наприклад, з пульверизатора вручну наносять на суху траву, розкладену на столі. І тут таїться велика небезпека. Адже обробити траву рівномірно не вийде, десь наркотику виявиться більше, десь менше. І наркоспоживач, купуючи одну і ту ж, здавалося, дозу може отримати передозування зі смертельними наслідками!Пишуть також, мовляв, це клубний рух по всій Європі і світу на жаль, багато ведуться на таку рекламу. Часто нові психоактивні речовини збувають під виглядом "традиційних" наркотиків, адже за своєю фармакологічною дією вони поділяються на певні групи. Наприклад, до групи стимуляторів входять речовини, схожі по своїй дії з дією кокаїну, метамфетаміну, амфетаміну та екстазі. І це часто використовують наркозлочинці – збувають більш дешеві психотропні речовини під виглядом більш дорогих. А багато хто взагалі не розуміють, що збувають. В результаті виходить так, що одні не знають, що продають, а інші – що купують і споживають. У цьому криється великий ризик для здоров'я. Коли людина після вживання невідомої речовини надходить до лікарні з важким отруєнням, лікарі не знають, як їй допомогти. Адже дані про склад і токсичність практично відсутні.PVP, AB-FUBINAKA, JWH це особливо небезпечні психотропні речовини обіг яких заборонено, після прийому у осіб розвивається інтоксикація.Серед найпоширеніших симптомів отруєння варто відзначити: прояви марення та галюцинації, неадекватна іноді агресивна поведінка, затьмарення свідомості, неконтрольовані панічні атаки, прагнення зробити собі боляче. Ми сподіваємось, ви зрозуміли яку величезну загрозу несуть ці наркотики. Тож бережіть своє здоров’я і здоров’я своїх близьких.