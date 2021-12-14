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Коллектив газеты «Город Никополь» от всей души поздравляет Александра Ивановича с Днем Рождения!

Сегодня, 14 декабря свой День рождения отмечает мэр города Александр Саюк. 

Мы живем в сложное время, когда практически ежедневно нужно решать многочисленные проблемы и преодолевать новые вызовы. Так уж повелось, что любой руководитель  города автоматически становиться мишенью для критики. Оправданной или нет, это уже другой вопрос.

Но за это время Никополь действительно начал меняться в лучшую сторону. И дело не только в новых дорогах, скверах или построенных социальных объектах. 

Никопольчане смогли увидеть главное – город наконец то возглавил человек, которому действительно небезразлична его судьба. Который искренне стремиться что-то изменить, сделать Никополь лучше.

И в этот день коллектив газеты «Город Никополь» от всей души поздравляет Александра Ивановича с его 48-м Днем Рождения.

Искренне желаем здоровья, счастья, сил и удачи во всех делах и начинаниях. 

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