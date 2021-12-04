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Амнистия всем отправленным в БАН в группе "газета ГОРОД Никополь" на ФБ

Не от скуки, и не справедливости ради, но принято решение разблокировать всех пользователей отправленных ранее в БАН в нашей группе. 

Будем надеяться что правила группы, впредь, будут соблюдаться, а именно: 

" В группе ЗАПРЕЩЕНО: нецензурная лексика, оскорбления и обсуждение авторов материалов, гостей студии или комментаторов. То есть обсуждаем ТЕМУ а не автора, гостя в студии, комментатора и т.д.
Обязательно, при вступлении, обратите внимание на ПРАВИЛА группы. Спасибо!" 

https://www.facebook.com/groups/citynikopol

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