Амнистия всем отправленным в БАН в группе "газета ГОРОД Никополь" на ФБ

Не от скуки, и не справедливости ради, но принято решение разблокировать всех пользователей отправленных ранее в БАН в нашей группе.Будем надеяться что правила группы, впредь, будут соблюдаться, а именно:" В группе ЗАПРЕЩЕНО: нецензурная лексика, оскорбления и обсуждение авторов материалов, гостей студии или комментаторов. То есть обсуждаем ТЕМУ а не автора, гостя в студии, комментатора и т.д.Обязательно, при вступлении, обратите внимание на ПРАВИЛА группы. Спасибо!"