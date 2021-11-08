Но если бы не было камеры? Что тогда? (видео)

Вчера, приблизительно в 12 - 30, я в свой единственный выходной, как все люди, приехал на Центральный рынок за покупками. Запарковав машину на парковке, я пошёл по своим делам ... спустя некоторое время, я вернулся, сел за руль, запустил автомобиль, включил режим "R", убедился в безопасности движения, Ниссан Лиф оборудован камерой заднего вида, и при заднем ходе издает специфическое пикание, для безопасности окружающих, чтобы все понимали что автомобиль двигается задним ходом.Отпускаю педаль тормоза, и слышу удар в заднее ветровое стекло.... соответственно открываю дверь, а возле меня стоят два человечка и в край не нормативной форме пытаются объяснить мне кто я, куда мне идти, и вообще что мне дальше делать.😁 Но, я понимаю, что такое наезд на пешехода, да и ещё в режиме "R". Соответственно выхожу из авто, осматриваю задний бампер, следов от ударов и ссадин нет. Соответственно я ни до кого даже не дотрагивался. Говорю, ребятки, двигайтесь в направлении "куда шли" и не говорите глупостей, потому что за то что вы мне наговорили, в приличном обществе "бьют морду"😁.Но! Куда там, неадекват начинает на меня кидаться, другой его держит, понимая что тот сейчас может отхватить. Так как положение обязывает, и я понимаю что меня провоцируют пытаюсь уйти от конфликта, а неадекватный паренек, дергается, бьется в пене, и продолжает идти в наступлении....😃 Не смешно! Я понимаю что меня провоцируют, пытаюсь сесть в авто, а Неадеквата под белы рученьки, уводят. Но, тот понимая, что не выплеснул всё дерьмо, достает телефон и начинает меня фотографировать. После чего его ведут, а он продолжает дергаться, кидаться, показывать непристойные жесты в сторону машины сопровождая это визгами и выкриками. Вот так.А вечером, я читаю посты в различных группах, со своими фото и оскорблениями в мой адрес. Я хладнокровно читаю коментарии, и понимаю что наше общество деградирует. Когда люди, видя просто фото человека, и безосновательные оскорбления и обвинения пишут что типо "а потом такие могут сбивать людей "... это деградация. Да, да уважаемые это самая настоящая деградация.Хотя, как там у М. Булгакова : "в настоящее время, каждый имеет право (Шариков П.П.)". Свои слова я подкрепляю видео с камеры наружного наблюдения.Но если бы не было камеры? Что тогда? Всякие . Арнаги, и индивидумы-рогоносцы глумились бы, и ставили гнусные смайлики... а ботики, писали оскорбления понимая свою безнаказанность. Это наша реальность. А теперь задумайтесь, смеяться или грустить...Да, юристы собирают материал для подачи искового заявления в суд, и я сделаю всё, чтобы этот человечек сполна и по закону понес наказание за эти оскорбления.