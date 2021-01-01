ВСЕ НОВОСТИ:

Які правила пасажирських перевезень діятимуть під час карантину у Нікополі

20 жовтня у Нікопольському районному управлінні поліції відбулась нарада представників поліції з перевізниками залізничної інфраструктури приміського та міжміського сполучень.

З 21 жовтня пасажири АТ «Укрзалізниця» повинні мати при посадці у поїзд сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест. 

Згідно з оновленими правилами перевезень у карантинний період, залізничні перевезення будуть дозволені пасажирам за умови наявності у них: 
-квитка на проїзд; 
-документа, що посвідчує особу; 
-сертифіката про отримання хоча б однієї дози або повного курсу вакцинації проти COVID-19 (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19); або негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд). 

У випадку відсутності вищезазначених документів провідник має право не допустити пасажира до поїздки.

Станом на сьогодні 100% провідників потягів повністю вакциновані. 

З 21 жовтня на залізничному вокзалі Нікополя та у вагонах електропоїздів приміського сполучення патрулюватимуть поліцейські для забезпечення дотримання карантинних вимог.

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.