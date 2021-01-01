Які правила пасажирських перевезень діятимуть під час карантину у Нікополі

20 жовтня у Нікопольському районному управлінні поліції відбулась нарада представників поліції з перевізниками залізничної інфраструктури приміського та міжміського сполучень.
З 21 жовтня пасажири АТ «Укрзалізниця» повинні мати при посадці у поїзд сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест.
Згідно з оновленими правилами перевезень у карантинний період, залізничні перевезення будуть дозволені пасажирам за умови наявності у них:
-квитка на проїзд;
-документа, що посвідчує особу;
-сертифіката про отримання хоча б однієї дози або повного курсу вакцинації проти COVID-19 (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19); або негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд).
У випадку відсутності вищезазначених документів провідник має право не допустити пасажира до поїздки.
Станом на сьогодні 100% провідників потягів повністю вакциновані.
З 21 жовтня на залізничному вокзалі Нікополя та у вагонах електропоїздів приміського сполучення патрулюватимуть поліцейські для забезпечення дотримання карантинних вимог.