З 18 жовтня червоний рівень епідемічної небезпеки діятиме на територіях Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Одеської областей

На територіях Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Одеської областей з 00 год. 00 хв. 18 жовтня встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення прийняте на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 15 жовтня.Як зазначив заступник Міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, у вищезазначених районах відмічається погіршення епідситуації.Зокрема, у Донецькій, Запорізькій, та Одеській областях спостерігається перевищення показників епіднебезпеки за двома ознаками: кількістю госпіталізованих та завантаженістю ліжок. У Дніпропетровській області зафіксовано перевищення за трьома ознаками: кількістю госпіталізованих та завантаженістю ліжок, а також коефіцієнт виявлення інфікування COVID-19.Таким чином, за результатами заслуханих доповідей та з урахуванням обговорення Комісією ТЕБ та НС вирішено встановити з 00 годин 00 хвилин 18 жовтня 2021 р. червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Одеської областей.В регіонах застосовуватимуться обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для даного рівня епідемічної небезпеки.Головам ОДА доручено забезпечити дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів.Крім того, доручено Луганській та Херсонській областям посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм, збільшити ліжковий фонд та ввести додаткові карантинні обмеження на територіях об’єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19.Також МОЗ працює з виробниками кисню, щоб запобігти ситуації нестачі кисню в закладах охорони здоров'я.