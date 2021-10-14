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Увага! 14.10.2021 р. о 12:00 запрошуємо Вас прийняти участь в урочистому відкритті Алеї Слави Героїв АТО


Увага! 14.10.2021 р. о 12:00 запрошуємо Вас прийняти участь в урочистому відкритті Алеї Слави Героїв АТО

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