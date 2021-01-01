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Вакцинація має бути добровільною, – Профспілка

Профспілка працівників освіти і науки України не підтримує впровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусної інфекції для педагогічних працівників.

Зокрема, у ЦК Профспілки зазначили, що проєкт наказу про затвердження переліку професій, які підлягають обов’язковій вакцинації, суперечить національним та міжнародним нормативно-правовим актам, згідно з якими вакцинація є добровільною, а застосування до працівника заходів примусу або дисциплінарного стягнення за відмову вакцинуватися є неправомірним.

Так, у Профспілці підкреслили, що за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано два заходи стягнення: догана або звільнення. Але порушенням трудової дисципліни є невиконання чи неналежне виконання працівником покладених на нього трудових обов’язків.

«Отже, відмова працівників від вакцинації не може вважатися порушенням трудової дисципліни», – наголосили у Профспілці.

Окрім того, у ЦК Профспілки нагадали, що Дорожньою картою з впровадження вакцинації від гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, встановлено, що вакцинація від коронавірусної хвороби СОVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп.

Джерело: osvita.ua

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