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Перестало биться сердце Человека с большой буквы, Якова Михайловича Дрозда

9 октября перестало биться сердце моего большого друга, Человека с большой буквы, подполковника милиции Якова Михайловича Дрозда.

     Ушёл человек-легенда, человек-эпоха, неповторимая страница истории Никопольского горотдела милиции.
     Служба в военно-морском флоте, филологический факультет университета, 21 год службы в органах внутренних дел и целая жизнь служения принципам человечности и справедливости, служения людям, всем и каждому в отдельности.
      Ушел Человек, влюблённый в свое дело, влюблённый в людей, влюблённый в жизнь.
       Он был настолько живым и активным, что казалось, он будет всегда....
       Он был символом нашего поколения, поколения милиционеров, которых он воспитал и дал путевку в жизнь.
      Невыносимо тяжело осознавать, что его с нами больше нет.
      Приношу свои искренние соболезнования родным Якова Михайловича!
      Светлая память  Другу, заботливому отцу, любящему дедушке,  замечательному Человеку.....
    Прощальная панихида состоится 10 октября в 13:00 по адресу:
ул.Станиславского, 1 (Никопольский горотдел полиции), у памятника погибшим работникам милиции.
       Поминальный обед в 15:00 в кафе "Старая пристань" (пл.Б.Хмельницкого, ул. Никитинская,4)

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