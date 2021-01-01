Перестало биться сердце Человека с большой буквы, Якова Михайловича Дрозда

9 октября перестало биться сердце моего большого друга, Человека с большой буквы, подполковника милиции Якова Михайловича Дрозда.Ушёл человек-легенда, человек-эпоха, неповторимая страница истории Никопольского горотдела милиции.Служба в военно-морском флоте, филологический факультет университета, 21 год службы в органах внутренних дел и целая жизнь служения принципам человечности и справедливости, служения людям, всем и каждому в отдельности.Ушел Человек, влюблённый в свое дело, влюблённый в людей, влюблённый в жизнь.Он был настолько живым и активным, что казалось, он будет всегда....Он был символом нашего поколения, поколения милиционеров, которых он воспитал и дал путевку в жизнь.Невыносимо тяжело осознавать, что его с нами больше нет.Приношу свои искренние соболезнования родным Якова Михайловича!Светлая память Другу, заботливому отцу, любящему дедушке, замечательному Человеку.....Прощальная панихида состоится 10 октября в 13:00 по адресу:ул.Станиславского, 1 (Никопольский горотдел полиции), у памятника погибшим работникам милиции.Поминальный обед в 15:00 в кафе "Старая пристань" (пл.Б.Хмельницкого, ул. Никитинская,4)