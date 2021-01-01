Пожежна небезпека і заморозки до -5˚С. Якою буде погода на Дніпропетровщині
Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології попередив про те, що 6-8 жовтня на Дніпропетровщині буде висока (ІV класу) пожежна небезпека. Про це повідомили на сайті управління ДСНС в області.
7-8 жовтня вночі та вранці в області очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі від 0 до -5˚С.
На 7-8 жовтня синоптики прогнозують невелику хмарність. Без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від 0 до 5˚С тепла, вдень 10-15˚С.
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