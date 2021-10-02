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Увага! Урочисте відкриття Алеї слави героїв АТО переносится


Увага! Урочисте відкриття Алеї слави героїв АТО по вул. Еллектрометаллургов 3, переносится з 2.10.2021 на 14.10.2021 на 12.00

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