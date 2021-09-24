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Присвоєння звання "Почесний громадянин міста Нікополя" Бєляєву Андрію (посмертно)


Нікопольська міська рада на черговій сесії присвоїла звання «Почесний громадянин міста» учасникуАТО/ ООС Бєляєву Андрію Левонтійовичу (посмертно). Нагороду отримали дружина Світлана та син Кирило




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