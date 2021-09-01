У ПОКРОВІ ВІДБУВСЯ ІІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФІЗКУЛЬТУРНО-ПАТРІОТИЧНОГО ФЕСТИВАЛЮ ШКОЛЯРІВ «КОЗАЦЬКИЙ ГАРТ - 2021»

21 вересня Покров зустрічав команди учасників ІІІ етапу Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів «Козацький гарт». На стадіоні «Авангард» цього дня панувало справжнє свято спорту! Спортивна подія зібрала 11 команд з усієї Дніпропетровщини. Наше місто представляли учні СЗШ№6.
Завдячуючи гарним спортивним успіхам юних покровчан та тренерському складу, традиційні обласні суперфінальні змагання вже не перший рік проходять у нашому місті. Про це зазначав на урочистому відкритті провідний спеціаліст Дніпропетровського обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту Георгій Цимбал. Він також наголосив, що команда нашого міста була у числі перших учасників змагання, започаткованих у 2006 році. Підкреслював, «Козацький гарт» - змагання, метою яких є формування здорового способу життя, підвищення соціальної активності й зміцнення здоров’я учнівської молоді, відродження національних традицій та культурної спадщини українського народу.
Вітали учасників фестивалю не лише організатори, а й творчі таланти Покрова. Учень КЗ “СЗШ №6” Черенков Аристарх виконав музичні твори, а вихованці секції спортивної гімнастики дитячо-юнацької спортивної школи ім. Дані Дідіка — подарували спортивний виступ.
За усталеними правилами, у змаганнях брали участь команди хлопців та дівчат 5-10 класів. Програма потребувала витривалості та спритності від учасників, адже включала 7 видів завдань: човниковий біг 4X9 м, стрибки у довжину з місця, стрибки через скакалку за 30 сек (дівчата), перетягування канату (хлопці), естафета та конкурс знавців історії українського козацтва. Діти добре справилися й показали гарні результати.
Конкурсні етапи оцінювало суддійство на чолі з головним суддею змагань, вчителем фізичної культури ліцею Віктором Махиньком. За підсумками у загальнокомандному заліку юні спортсмени Покрова вибороли друге місце. Також отримали 2 місце у заліку з перетягування канату. Переможне перше місце у загальнокомандному заліку та почесне право представляти Дніпропетровщину на Всеукраїнських змаганнях отримала команда Широківської об’єднаної територіальної громади. Третє місце — у школярів Лозоватської ОТГ. Переможці отримали кубки, командні й особисті дипломи, значки від організаторів обласних змагань - Дніпропетровського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту та Управління освіти Виконавчого комітету Покровської міської ради.
Також відзначили кращих в кожному виді фінального етапу фестивалю. Дипломи учасників отримали команди Нікополя, Томаківки, Божедарівської, Іларіонівської, Миколаївської, Роздольської, Солонянської, Юрьївської об’єднаних територіальних громад.
Вітаємо переможців та призерів змагань, бажаємо в подальшому легких стартів та вдалих виступів!
Прес-служба Покровської міської ради.