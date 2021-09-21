План святкових заходів до Дня міста Нікополя:

17.00, Спортивна зала КЗ “ДЮСШ №1” (Вул. Херсонська, 9): Турнір з волейболу “Скіфська пектораль” Під патронатом міського голови, присвячений Дню міста.

17.30, Клуб “Оберіг” (селище Північне): концертна програма до Дня міста.

8.00-11.00, Парк Перемоги: легкоатлетичний забіг на приз міського голови. Дистанції 1000 і 3000 м. Призова лотерея для усіх учасників забігу, призи 1000, 1500, 2000 гривень, пам’ятні подарунки.