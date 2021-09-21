ВСЕ НОВОСТИ:

План святкових заходів до Дня міста Нікополя


План святкових заходів до Дня міста Нікополя:
🔹 24 вересня: 
▪12.00, Сквер Молодіжний: відкриття арт-об’єкту “Пектораль”.
▪15.00, Виставкова зала НКДЦ: презентація художнього проекту “Пектораль. Священні коди Придніпров’я”.
▪17.00, Спортивна зала КЗ “ДЮСШ №1” (Вул. Херсонська, 9): Турнір з волейболу “Скіфська пектораль” Під патронатом міського голови, присвячений Дню міста.
▪17.30, Клуб “Оберіг” (селище Північне): концертна програма до Дня міста.
🔹 25 вересня:
▪8.00-11.00, Парк Перемоги: легкоатлетичний забіг на приз міського голови. Дистанції 1000 і 3000 м. Призова лотерея для усіх учасників забігу, призи 1000, 1500, 2000 гривень, пам’ятні подарунки.
▪9.00-20.00, Європейська площа: дитяче містечко.
▪10.00-17.00, Європейська площа: музей під відкритим небом “Художній вернісаж”.
▪10.00-20.00, Європейська площа: фестиваль вуличної їжі.
▪10.00-16.00, Європейська площа: тест-драйв автомобілів OPEL, Peugeot, Citroen.
▪12.00, Відкриття Каштанової алеї: виступи мімів, 3Д фотозони, музичні локації з живою музикою, вуличні художники, вуличний театр у Богемному стилі, живий арт-об’єкт “Леді Осінь”, аніматор-ведмідь, 
▪13.00-17.00, Сквер молодіжний: Фотозони, майстер-класи, виступ рок-групи “Граючи паузи”, Гарбуз FEST, TATA English house, Hand-made містечко.
▪16.00-17.30, Сквер Молодіжний: патріотична локація від музею АТО, майстер-класи.
▪17.00, Європейська площа: загальноміський парад. 
▪17.00-20.00, Європейська площа: святкова програма: дзеркальні ходулісти, дитяче містечко, шоу “Drum power show”, виступ Олега Кензова, святковий феєрверк.
🔹 26 вересня:
▪16.00, Клуб “Славутич” (вул. Княжа, 96): святковий концерт.
▪18.00, Клуб “Ровесник” (селище Північне): дискотека з караоке.

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.