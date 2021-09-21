План святкових заходів до Дня міста Нікополя:
24 вересня:
12.00, Сквер Молодіжний: відкриття арт-об’єкту “Пектораль”.
15.00, Виставкова зала НКДЦ: презентація художнього проекту “Пектораль. Священні коди Придніпров’я”.
17.00, Спортивна зала КЗ “ДЮСШ №1” (Вул. Херсонська, 9): Турнір з волейболу “Скіфська пектораль” Під патронатом міського голови, присвячений Дню міста.
17.30, Клуб “Оберіг” (селище Північне): концертна програма до Дня міста.
25 вересня:
8.00-11.00, Парк Перемоги: легкоатлетичний забіг на приз міського голови. Дистанції 1000 і 3000 м. Призова лотерея для усіх учасників забігу, призи 1000, 1500, 2000 гривень, пам’ятні подарунки.
9.00-20.00, Європейська площа: дитяче містечко.
10.00-17.00, Європейська площа: музей під відкритим небом “Художній вернісаж”.
10.00-20.00, Європейська площа: фестиваль вуличної їжі.
10.00-16.00, Європейська площа: тест-драйв автомобілів OPEL, Peugeot, Citroen.
12.00, Відкриття Каштанової алеї: виступи мімів, 3Д фотозони, музичні локації з живою музикою, вуличні художники, вуличний театр у Богемному стилі, живий арт-об’єкт “Леді Осінь”, аніматор-ведмідь,
13.00-17.00, Сквер молодіжний: Фотозони, майстер-класи, виступ рок-групи “Граючи паузи”, Гарбуз FEST, TATA English house, Hand-made містечко.
16.00-17.30, Сквер Молодіжний: патріотична локація від музею АТО, майстер-класи.
17.00, Європейська площа: загальноміський парад.
17.00-20.00, Європейська площа: святкова програма: дзеркальні ходулісти, дитяче містечко, шоу “Drum power show”, виступ Олега Кензова, святковий феєрверк.
26 вересня:
16.00, Клуб “Славутич” (вул. Княжа, 96): святковий концерт.
18.00, Клуб “Ровесник” (селище Північне): дискотека з караоке.
Джерело: Нікопольська міська рада