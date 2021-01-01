Повідомлення про проведення круглого столу з питань зміни тарифу на проїзд

Продовжується регуляторна процедура громадського обговорення проєкту рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради «Про встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м.Нікополі».З 02 по 15 вересня тривали електронні консультації з громадськістю з даного питання. Наразі оголошуємо про зустріч з громадскістю у форматі круглого столу. В разі незмінності «зеленої зони» карантину в області та нашому місті круглий стіл заплановано на 23 вересня, початок 16:00 год., місце проведення – виконком, 4 поверх, конференц-зал.Нагадуємо, що проєкт рішення та аналіз регуляторного впливу оприлюднено 02 вересня 2021р в міській газеті «Репортер» та на офіційному сайті міської ради http://www.nikopol-mrada.dp.gov.ua