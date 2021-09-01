В правительстве анонсировали изменения в "карантинное" постановление в ближайшее время: о чем идет речь

КИЕВ. 13 сентября. УНН. В ближайшее время правительством будут внесены изменения в "карантинное" постановление. Ключевые нововведения обсудили на селекторном совещании, сообщает УНН со ссылкой на данные Департамента коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

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"Участники совещания обсудили ключевые изменения в постановление Кабинета министров № 1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Нововведения будут приняты в ближайшее время", - сообщили в правительстве.



Детали



Министр здравоохранения Виктор Ляшко озвучил соответствующие предложения. В частности, Минздрав предлагает, чтобы ограничения "желтой" и "красной" зоны эпидемической опасности не распространялись на те заведения хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификат, удостоверяющий вакцинацию, действительный в течение 72 часов, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни.



Рост заболеваемости



В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последнюю неделю количество новых случаев заболевания возросло на 6 тысяч, а количество госпитализаций - на 1,5 тысячи.



По территориальному принципу наблюдаются высокие темпы роста новых случаев в:



Черновицкой области,

Волынской области,

Львовской области

Тернопольской области



Также указано, что в этих регионах быстро растет загруженность коек с кислородом, а количество госпитализаций за неделю увеличилось на 60%.



Премьер-министр Денис Шмыгаль при этом подчеркнул важность вакцинации коллективов учебных заведений для того, чтобы обезопасить детей от болезни во время обучения.



"Чрезвычайно важно ускорить темпы вакцинации учителей и других работников учебных заведений. Профильные министерства должны активно проработать эту тему с регионами, ведь уже в ближайшее время страна перейдет в желтую зону", - отметил Денис Шмыгаль.

По информации Минздрава, за прошедшую неделю сделано 921 тысяч прививок против COVID-19. В частности, 60 511 педагогов получили первую дозу и 57 490 педагогов получили вторую дозу.



Противодействие подделке COVID-сертификатов



Участники совещания также обсудили вопросы соблюдения санитарных норм и противодействия подделке ковидних документов.



В Министерстве внутренних дел доложили, что возобновлены проверки на соблюдение карантинных правил. На прошлой неделе проверено 40 тысяч субъектов хозяйствования, составлено 205 админпротоколов о нарушении карантина и вынесено почти 3200 постановлений о несоблюдении масочного режима.



В МВД сообщили, что правоохранители активизируют проверки возможной подделки сертификатов вакцинации. Соответствующее поручение министр внутренних дел Украины Денис Монастырский дал Нацполиции. В частности, отслеживаются сайты, с которых осуществляется соответствующие действия. Сейчас проводятся оперативные и необходимые следственные действия, чтобы зафиксировать и пресечь правонарушения.



Дополнение



Разговоры об усилении карантина ведутся с началом осени, когда в Украине начали фиксировать прирост заболеваемости, которого не было еще с мая.



Министерство здравоохранения сообщало, что уже подало ходатайство в Кабинет министров Украины относительно перевода страны в "желтую" зону карантина.



Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.

Источник :http://unn.com.ua



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